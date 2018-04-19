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«Коринтианс»выиграл у «Индепендьенте» в Кубке Либертадорес
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«Коринтианс»выиграл у «Индепендьенте» в Кубке Либертадорес 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Коринтианс» на выезде обыграл «Индепендьенте» в групповом турнире Кубка Либертадорес (1:0). В других встречах «Стронгест» уступил «Атлетико Тукуман», «Либертад» одолел «Пеньяроль», а «Фламенго» и «Санта-Фе» поделили очки.
Кубок Либертадорес
Группа 3  "Стронгест" — «Атлетико Тукуман» — 1:2 (1:1)
Голы: Ромат, 12 (0:1). Ибаргуэн, 38 (1:1). Толедо, 75 (1:2).
"Либертад" — «Пеньяроль» — 2:1 (0:0)
Голы: Фернандес, 47 (0:1). Сальседо, 74 (1:1). Кардосо, 90 (2:1).
Удаление: Рохо (П), 88.
Группа 4  "Фламенго" — «Санта-Фе» — 1:1 (1:1)
Голы: Дурадо, 8 (1:0). Морело, 31 (1:1).
Группа 7  "Индепендьенте Ав" — «Коринтианс» — 0:1 (0:0)
Гол: Жадсон, 81.
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