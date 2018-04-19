«Коринтианс»выиграл у «Индепендьенте» в Кубке Либертадорес

«Коринтианс» на выезде обыграл «Индепендьенте» в групповом турнире Кубка Либертадорес (1:0). В других встречах «Стронгест» уступил «Атлетико Тукуман», «Либертад» одолел «Пеньяроль», а «Фламенго» и «Санта-Фе» поделили очки.

Кубок Либертадорес

Группа 3 "Стронгест" — «Атлетико Тукуман» — 1:2 (1:1)

Голы: Ромат, 12 (0:1). Ибаргуэн, 38 (1:1). Толедо, 75 (1:2).

"Либертад" — «Пеньяроль» — 2:1 (0:0)

Голы: Фернандес, 47 (0:1). Сальседо, 74 (1:1). Кардосо, 90 (2:1).

Удаление: Рохо (П), 88.

Группа 4 "Фламенго" — «Санта-Фе» — 1:1 (1:1)

Голы: Дурадо, 8 (1:0). Морело, 31 (1:1).

Группа 7 "Индепендьенте Ав" — «Коринтианс» — 0:1 (0:0)

Гол: Жадсон, 81.