В Хабаровске не собираются разводить породу кошек «Русская подвальная»

Новость о том, что минстрой РФ запретил замуровывать кошек в подвалах, повергла управляющие компании Хабаровска в некоторое замешательство. Разве раньше было разрешено это делать? В ситуации разбирался корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня». Как выяснилось, речь в первую очередь идёт о внесение изменений в технический регламент содержания домов для того, чтобы запретить закрывать доступ кошек в подвалы домов. За это высказались в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

— Проблема обитания бездомных животных в подвалах, безусловно, существует. Особенно доставляют неприятности жильцам продукты жизнедеятельности усатых-полосатых, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор хабаровской управляющей компании «Наш дом» Евгений Розенталь. — Мы замуровываем подвалы наших многоквартирных домов, а не животных. Перед закрытием отверстий мы обязательно отлавливаем и выпускаем наружу всех кошек, что там обитали.

Кстати, зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы, поскольку это приводит к массовой гибели животных, которые оказываются замурованными там. Либо, напротив, не могут туда попасть, спасаясь от холода или от какой-либо опасности.

— Мы обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал, — сообщил заместитель министра Андрей Чибис журналистам в понедельник во время поездки в Курск.