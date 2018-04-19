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В Хабаровске не собираются разводить породу кошек «Русская подвальная»
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В Хабаровске не собираются разводить породу кошек «Русская подвальная» 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Новость о том, что минстрой РФ запретил замуровывать кошек в подвалах, повергла управляющие компании Хабаровска в некоторое замешательство. Разве раньше было разрешено это делать? В ситуации разбирался корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня». Как выяснилось, речь в первую очередь идёт о внесение изменений в технический регламент содержания домов для того, чтобы запретить закрывать доступ кошек в подвалы домов. За это высказались в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
— Проблема обитания бездомных животных в подвалах, безусловно, существует. Особенно доставляют неприятности жильцам продукты жизнедеятельности усатых-полосатых, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор хабаровской управляющей компании «Наш дом» Евгений Розенталь. — Мы замуровываем подвалы наших многоквартирных домов, а не животных. Перед закрытием отверстий мы обязательно отлавливаем и выпускаем наружу всех кошек, что там обитали.
Кстати, зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы, поскольку это приводит к массовой гибели животных, которые оказываются замурованными там. Либо, напротив, не могут туда попасть, спасаясь от холода или от какой-либо опасности.
— Мы обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал, — сообщил заместитель министра Андрей Чибис журналистам в понедельник во время поездки в Курск.
А председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что технические регламенты на сегодняшний день таковы, что подвальные окна закрыты таким образом, что животные не могут ни попасть внутрь, ни выбраться наружу. И это — серьёзная проблема. В итоге грызуны плодятся до уровня настоящей эпидемии. — Мы проводим дератизазицию (уничтожение грызунов) подвалов и следим за тем, чтобы мыши и крысы там не заводились, — пояснил Евгений Розенталь. — А если проблему грызунов решать допуском в подвал безхозных кошек — обязательно заведутся блохи, что в свою очередь доставит очередные неприятности жильцам. К тому же дезинсекция (уничтожение насекомых) обойдётся собственникам квартир гораздо дороже. Продухи в подвалах, безусловно, нужны, но они не должны позволять проникать туда четвероногим. А для этого мы ставим на технологические отверстия решётки. Животным в подвалах не место.
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