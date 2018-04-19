«Челси» едет в гости к «Бернли»

«Бернли» — «Челси»

Стадион: «Терф Мур»

Начало матча: 21:45 Арбитр: Энди Мэдли

А перенесенном матче 31 тура АПЛ «Челси» встретится с «Бернли». Команда Антонио Конте не оставляет попыток догнать «Тоттенхэм» и занять четвертое место, которое даст право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, на данный момент отставание от «Тоттенхэма» достаточно существенное — восемь очков, но у «Челси» на одну игру меньше, «аристократы» постараются сократить до пяти. При этом даже такой отрыв является достаточно солидным, если «шпоры» наберут восемь очков в оставшихся матчах с «Уотордом», «Вест Бромвичем», «Ньюкаслом» и «Лестером», то в любом случае окажутся выше «Челси», которого не спасут победы во всех оставшихся играх. При этом у команды Конте сложнее календарь, так как ей предстоит сыграть с «Ливерпулем». Его «синие» также еще могут обойти, но мерсисайдцам и вовсе достаточно выиграть только два матча из четырех для обеспечения себе места в топ-4.

"Бернли", в свою очередь, ведет борьбу с «Арсеналом» за место в шестёрке. Команда проводит прекрасный сезон и нацелена на еврокубки. Лиги Европы «бордовых» может лишить «Саутгемптон», если выиграет Кубок Англии или же попадет в финал. Поэтому чтобы точно обеспечить себе место в ЛЕ на будущий сезон команде Шона Дайча необходимо обходить «Арсенал». Им еще предстоит очная дуэль в 37 туре, пока же «Бернли» отстает на два очка.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 95 игр: 37 побед, 24 ничьи и 34 поражения.

В матче первого круга «Бернли» выиграл на «Стэмфорд Бридж» 3:2.

"Бернли" выиграл пять последних матчей. Четыре из них с одинаковым счётом 2:1.

Ориентировочные составы:

"Бернли": Поуп, Тоутон, Тарковски, Лонг, Уорд, Гудмундсон, Вествуд, Корк, Леннон, Вуд, Барнс.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Бакайоко, Фабрегас, Эмерсон, Баркли, Педро, Жиру.

Прогноз на матч «Бернли» — «Челси»:

"Бернли" способен обыграть «Челси» на своем поле, как это уже делал на «Стэмфорд Бридж», «аристократы» в текущем сезоне не отличаются стабильностью, поэтому в матче с крепкими командами могут испытывать проблемы. Вероятно, обе команды забьют, не исключена результативная ничья.

Букмекеры предлагают на победу «Челси» коэффициент 2.00, на ничью — 3.40, на «Бернли» — 4.50.

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