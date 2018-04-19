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Щенок отказался веселиться с другими собаками, сбежал и прослыл звездой
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Щенок отказался веселиться с другими собаками, сбежал и прослыл звездой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Щенок английского бульдога отказался вливаться в компанию других собак в тренировочном центре, чем прославился на Reddit. Пользователи ресурса попытались установить причину поведения пса, но не пришли к единому мнению.
Часть пользователей полагает, что маленький бульдог засмущался или испугался сородичей. Кое-кто посчитал, что псу стало просто лень резвиться вместе с другими собаками. «Да, это же английские бульдоги, они ленивые, как черти. Они будут играть, только если действительно очень этого захотят, пять минут поиграют, после чего час будут отдыхать», — пишет пользователь с ником enjoytheshow.
Владельцы английских бульдогов отмечают, что у представителей этой породы действительно есть проблемы с социализацией. Бывшая сотрудница центра по тренировке собак в комментариях подтвердила, что они не любители подобных заведений и стараются держаться подальше от других животных. «Им просто стоит слишком многих усилий игра с другими собаками», — отмечает юзер newusertest.
Многие сравнивали себя с псом в некоторых жизненных ситуациях. «Это я на своих рабочих корпоративах», — шутит один из пользователей. «Это я в любое время, когда я вокруг толпы людей», — отвечает другой.
Видео с побегом щенка выбилось в топ Reddit, собрав больше 95 тысяч одобрительных отметок и 1,4 тысячи комментариев.
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