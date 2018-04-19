Щенок отказался веселиться с другими собаками, сбежал и прослыл звездой

Щенок английского бульдога отказался вливаться в компанию других собак в тренировочном центре, чем прославился на Reddit. Пользователи ресурса попытались установить причину поведения пса, но не пришли к единому мнению.

Часть пользователей полагает, что маленький бульдог засмущался или испугался сородичей. Кое-кто посчитал, что псу стало просто лень резвиться вместе с другими собаками. «Да, это же английские бульдоги, они ленивые, как черти. Они будут играть, только если действительно очень этого захотят, пять минут поиграют, после чего час будут отдыхать», — пишет пользователь с ником enjoytheshow.

Владельцы английских бульдогов отмечают, что у представителей этой породы действительно есть проблемы с социализацией. Бывшая сотрудница центра по тренировке собак в комментариях подтвердила, что они не любители подобных заведений и стараются держаться подальше от других животных. «Им просто стоит слишком многих усилий игра с другими собаками», — отмечает юзер newusertest.

Многие сравнивали себя с псом в некоторых жизненных ситуациях. «Это я на своих рабочих корпоративах», — шутит один из пользователей. «Это я в любое время, когда я вокруг толпы людей», — отвечает другой.

Видео с побегом щенка выбилось в топ Reddit, собрав больше 95 тысяч одобрительных отметок и 1,4 тысячи комментариев.