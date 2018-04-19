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Горлукович: «Непрофессионализм игроков — главная причина поражения „Спартака“
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Горлукович: «Непрофессионализм игроков — главная причина поражения „Спартака“ 

Евро-футбол.Ру 57 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович​ после поражения в полуфинале Кубка России от «Тосно» (1:1, 4:5 пен.) отметил, что не считает этот результат катастрофой.
— Катастрофа?
— Не понял. Почему катастрофа? Команда идет на втором месте в чемпионате.
— Но из Кубка-то вылетела.
— Ну и что? Значит, не захотели выигрывать трофей. Непрофессионализм. А как еще? Если ведут в счете, а в концовке упускают победу.
— Главная причина фиаско?
— Непрофессионализм футболистов. Не удержать результат с таким соперником, да еще на своем поле… О чем тут говорить?
В финале турнира сыграют «Тосно» и курский «Авангард». Матч состоится 9 мая.
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