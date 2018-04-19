Горлукович: «Непрофессионализм игроков — главная причина поражения „Спартака“

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович​ после поражения в полуфинале Кубка России от «Тосно» (1:1, 4:5 пен.) отметил, что не считает этот результат катастрофой.

— Катастрофа?

— Не понял. Почему катастрофа? Команда идет на втором месте в чемпионате.

— Но из Кубка-то вылетела.

— Ну и что? Значит, не захотели выигрывать трофей. Непрофессионализм. А как еще? Если ведут в счете, а в концовке упускают победу.

— Главная причина фиаско?

— Непрофессионализм футболистов. Не удержать результат с таким соперником, да еще на своем поле… О чем тут говорить?

В финале турнира сыграют «Тосно» и курский «Авангард». Матч состоится 9 мая.