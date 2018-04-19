Горлукович — о поражении «Спартака» от «Тосно»: «Значит, не захотели выигрывать трофей»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович​ после поражения в полуфинале Кубка России от «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти) в интервью «СЭ» отметил, что не считает данный результат поражением. По его мнению, красно-белые проявили непрофессионализм.

— Катастрофа?

— Не понял. Почему катастрофа? Команда идет на втором месте в чемпионате.

— Но из Кубка-то вылетела.

— Ну и что? Значит, не захотели выигрывать трофей. Непрофессионализм. А как еще? Если ведут в счете, а в концовке упускают победу.

— Главная причина фиаско?

— Непрофессионализм футболистов. Не удержать результат с таким соперником да еще на своем поле… О чем тут говорить? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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