Тест: кто вы в семье — дипломат или полицейский

Если жизнь — игра, а мы в ней актеры, то каждому из нас отведена определенная роль. В том числе и в семье. Кто-то считается более добрым и приветливым, другой же берет на себя обязанности строгого полицейского. Хотите узнать, какую роль играете именно вы: инквизитора, дипломата, полицейского, божьего одуванчика или просветленного?

Тогда скорее проходите наш новый тест!

Фото: открытые источники

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