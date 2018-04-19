Если жизнь — игра, а мы в ней актеры, то каждому из нас отведена определенная роль. В том числе и в семье. Кто-то считается более добрым и приветливым, другой же берет на себя обязанности строгого полицейского. Хотите узнать, какую роль играете именно вы: инквизитора, дипломата, полицейского, божьего одуванчика или просветленного?
Тогда скорее проходите наш новый тест!
Фото: открытые источники
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