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Тест: кто вы в семье — дипломат или полицейский
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Тест: кто вы в семье — дипломат или полицейский 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Если жизнь — игра, а мы в ней актеры, то каждому из нас отведена определенная роль. В том числе и в семье. Кто-то считается более добрым и приветливым, другой же берет на себя обязанности строгого полицейского. Хотите узнать, какую роль играете именно вы: инквизитора, дипломата, полицейского, божьего одуванчика или просветленного?
Тогда скорее проходите наш новый тест!
Фото: открытые источники
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