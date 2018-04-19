В Ростове на приборы для досмотра болельщиков ЧМ по футболу потратят 8 миллионов рублей 

Во время чемпионата мира по футболу в Ростове будут тщательно следить за безопасностью. Для досмотра болельщиков дирекция по подготовке ЧМ собирается закупить оборудование стоимостью 7 миллионов 882 тысячи рублей.
— Подрядчик должен купить приборы для радиационного контроля, системы досмотра автомобилей, средства для обнаружения взрывчатых веществ и металлодетекторы, — сказано в техзадании.
Деньги на покупку выделят из областного бюджета. Где именно установят новое оборудование, в договоре не сказано.
Во время мундиаля в общественном транспорте и на улицах Ростова будут работать камеры видеонаблюдения. Оборудование появится в местах массового скопления людей: на Большой Садовой, Пушкинской, Левобережной и других центральных улицах. Камеры нужны для предотвращения стычек между футбольными фанатами и для предупреждения других преступлений.