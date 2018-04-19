Команда АО «Транснефть — Приволга» одержала победу в турнире организаций ПАО «Транснефть»

В рамках двухдневного турнира были проведены соревнования по волейболу, баскетболу и мини-футболу, в которых приняли участие сборные команды четырех дочерних обществ ПАО «Транснефть» : ООО «Транснефть — Порт Приморск», ООО «Транснефть Финанс», АО «Транснефть — Дружба» и АО «Транснефть — Приволга».

Почетной гостьей турнира стала олимпийская чемпионка по плаванию на дистанции 10 км на открытой воде, единственная в истории российского женского плавания восьмикратная чемпионка мира Лариса Ильченко . Выступая на открытии турнира, она поздравила участников со спортивным праздником и пожелала им удачи.

Во всех видах соревнований победу одержали спортсмены АО «Транснефть — Приволга». Победители и призеры соревнований получили памятные кубки и медали.

Кроме того, для участников турнира была организована экскурсионная программа по местам воинской славы защитников Сталинграда. Спортсмены посетили мемориальный комплекс «Мамаев курган» и возложили цветы к памятникам защитникам Сталинграда.

Турниры по зимним и летним видам спорта, а также спартакиады организаций системы ПАО «Транснефть» проводятся ежегодно и являются важным элементом корпоративной культуры. Спортивные мероприятия способствуют формированию внутрикорпоративных связей и укреплению командного духа. Цель проведения подобных турниров — популяризация физической культуры и здорового образа жизни.