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Команда АО «Транснефть — Приволга» одержала победу в турнире организаций ПАО «Транснефть»
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Команда АО «Транснефть — Приволга» одержала победу в турнире организаций ПАО «Транснефть» 

Волга Ньюс 56 минут назад
Фото: Волга Ньюс
В рамках двухдневного турнира были проведены соревнования по волейболу, баскетболу и мини-футболу, в которых приняли участие сборные команды четырех дочерних обществ ПАО «Транснефть»: ООО «Транснефть — Порт Приморск», ООО «Транснефть Финанс», АО «Транснефть — Дружба» и АО «Транснефть — Приволга».
Почетной гостьей турнира стала олимпийская чемпионка по плаванию на дистанции 10 км на открытой воде, единственная в истории российского женского плавания восьмикратная чемпионка мира Лариса Ильченко. Выступая на открытии турнира, она поздравила участников со спортивным праздником и пожелала им удачи.
Во всех видах соревнований победу одержали спортсмены АО «Транснефть — Приволга». Победители и призеры соревнований получили памятные кубки и медали.
Кроме того, для участников турнира была организована экскурсионная программа по местам воинской славы защитников Сталинграда. Спортсмены посетили мемориальный комплекс «Мамаев курган» и возложили цветы к памятникам защитникам Сталинграда.
Турниры по зимним и летним видам спорта, а также спартакиады организаций системы ПАО «Транснефть» проводятся ежегодно и являются важным элементом корпоративной культуры. Спортивные мероприятия способствуют формированию внутрикорпоративных связей и укреплению командного духа. Цель проведения подобных турниров — популяризация физической культуры и здорового образа жизни.
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