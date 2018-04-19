Сергей Силкин: Удивительно, что Скроботов вообще вышел на поле 

"Зенит" имел небольшое преимущество, однако «Динамо» воротам не угрожало. Да и в целом, игра проходила большую часть времени в середине поля. А потом прозевали момент с выходом Заболотного и получили пенальти. После этого москвичи прибавили и начали создавать моменты, в итоге все закончилось классным голом Шуньича. Причем удивительно, что перед голом «Динамо» с углового у питерцев на поле вышел совсем молодой Скроботов, хотя обычно перед стандартом тренеры замены не делают. В итоге гости забили, но на 93-й минуте Скроботов принёс победу своей команде", — приводит слова Силкина Rusfootball.Info.