На Камчатке неторопливый бурый медведь создал пробку на дороге 

Житель Петропавловска‐Камчатского снял видео, на котором медведь идет по автодороге, сообщает телеканал «360».
Автор назвал ролик «Правила дорожного медвежения». На видео видно, как бурый медведь неспешно идет по заснеженной трассе, а за ним выстроилась целая вереница автомобилей. Не рискуют ехать и встречные машины. При этом образовавшийся затор совсем не смущает хозяина тайги.
В конце ролика зверь прошел совсем рядом с автомобилем очевидца, который и заснял все происходящее.
То, что и люди, и медведь остались целы, большая удача, ведь летом 2017 года на Камчатке медведь чуть не загрыз мужчину, тогда же в Петропавловске-Камчатском застрелили двух медведей, гулявших по улицам города.
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