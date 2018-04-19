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На Камчатке неторопливый бурый медведь создал пробку на дороге
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На Камчатке неторопливый бурый медведь создал пробку на дороге 

Мир24 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Житель Петропавловска‐Камчатского снял видео, на котором медведь идет по автодороге, сообщает телеканал «360».
Автор назвал ролик «Правила дорожного медвежения». На видео видно, как бурый медведь неспешно идет по заснеженной трассе, а за ним выстроилась целая вереница автомобилей. Не рискуют ехать и встречные машины. При этом образовавшийся затор совсем не смущает хозяина тайги.
В конце ролика зверь прошел совсем рядом с автомобилем очевидца, который и заснял все происходящее.
То, что и люди, и медведь остались целы, большая удача, ведь летом 2017 года на Камчатке медведь чуть не загрыз мужчину, тогда же в Петропавловске-Камчатском застрелили двух медведей, гулявших по улицам города.
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