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«Правила дорожного медвежения»: променад медведя по дороге на Камчатке сняли на видео
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«Правила дорожного медвежения»: променад медведя по дороге на Камчатке сняли на видео 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Житель Петропавловска‐Камчатского снял видео, на котором бурый медведь идет по автодороге. Автор назвал ролик «Правила дорожного медвежения». Видео было опубликовано в одном из пабликов в социальной сети.
На видео большой медведь не спеша идет по заснеженной трассе. Дорогу ему уступили автомобилисты, которые медленно двигаются сзади него. Как и полагается солидному животному, мишка бредет не спеша, оглядываясь по сторонам. В конце ролика зверь прошел совсем рядом с автомобилем очевидца, который и заснял все происходящее.
Команды «Машук‐КМВ» и «Ангушт» начали матч с выступления циркового медведя. Четвероногий передал мяч судье и «похлопал» зрителям. Британские зоозащитники раскритиковали решение организаторов привлечь хищника к работе на данной церемонии.
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