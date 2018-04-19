«Правила дорожного медвежения»: променад медведя по дороге на Камчатке сняли на видео

Житель Петропавловска‐Камчатского снял видео, на котором бурый медведь идет по автодороге. Автор назвал ролик «Правила дорожного медвежения». Видео было опубликовано в одном из пабликов в социальной сети.

На видео большой медведь не спеша идет по заснеженной трассе. Дорогу ему уступили автомобилисты, которые медленно двигаются сзади него. Как и полагается солидному животному, мишка бредет не спеша, оглядываясь по сторонам. В конце ролика зверь прошел совсем рядом с автомобилем очевидца, который и заснял все происходящее.

Команды «Машук‐КМВ» и «Ангушт» начали матч с выступления циркового медведя. Четвероногий передал мяч судье и «похлопал» зрителям. Британские зоозащитники раскритиковали решение организаторов привлечь хищника к работе на данной церемонии.