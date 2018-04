Еж-путешественник из Осло стал популярным среди пользователей социальных сетей

Осло. Норвегия. Еж-путешественник из Осло стал популярным среди пользователей социальных сетей. На его аккаунт под ником mr.pokee в Инстаграм подписались 462 тыс. человек.

Дело в том, что такую популярность ежик обрел благодаря своей хозяйке Лите. Она регулярно берет питомца в путешествия, а потом выкладывает в сети небольшие фотоотчеты о том, как мистер Поки провел эти дни.

При этом в самом начале своеобразного блога девушка рассказала, что еж-путешественник родился и живет в норвежской столице, однако не прочь разделить с ней отдых в других городах и странах. В частности, путешественник уже побывал на Гавайях, в Германии, Австрии и Норвегии.

