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В Можге захоронили останки бойца, найденные поисковиками в Карелии
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В Можге захоронили останки бойца, найденные поисковиками в Карелии 

ИА «Сусанин» 46 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. В Можге захоронили останки бойца Якова Векшина 1915 года рождения, уроженца Бемыжского района Удмуртской АССР. Об этом сообщает пресс-служба города.
Останки и медальон мужчины были найдены поисковым отрядом «Хранители» в Карелии в январе 2018 года. Бойца похоронили на городском кладбище рядом с дочерью.
В этот же день в Можге открылась «Вахта памяти-2018» для поисковиков Удмуртии. Этим мероприятием они ежегодно открывают новый полевой сезон, который начнется 22 апреля в Ленинградской области.
Участниками этих мероприятий стали поисковые отряды из Ижевска, Нылги и Урома, школьники, студенты, ветераны, родственники солдат.
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