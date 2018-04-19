В Можге захоронили останки бойца, найденные поисковиками в Карелии

Можга. Удмуртия. В Можге захоронили останки бойца Якова Векшина 1915 года рождения, уроженца Бемыжского района Удмуртской АССР. Об этом сообщает пресс-служба города.

Останки и медальон мужчины были найдены поисковым отрядом «Хранители» в Карелии в январе 2018 года. Бойца похоронили на городском кладбище рядом с дочерью.

В этот же день в Можге открылась «Вахта памяти-2018» для поисковиков Удмуртии. Этим мероприятием они ежегодно открывают новый полевой сезон, который начнется 22 апреля в Ленинградской области.

Участниками этих мероприятий стали поисковые отряды из Ижевска, Нылги и Урома, школьники, студенты, ветераны, родственники солдат.