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Львица, спасённая челябинцами, готовится стать мамой в сафари-парке Крыма
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Львица, спасённая челябинцами, готовится стать мамой в сафари-парке Крыма 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
Львица по кличке Лола, которую жители Челябинска спасли из частного зверинца, скоро станет мамой в Крыму, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Радостной новостью поделились сотрудники парка львов «Тайган» в Белогорске, куда большая кошка переехала два года назад.
«Мы проведали сегодня Лолу, и Олег Алексеевич, осмотрев львицу, сообщил нам, что совсем скоро она станет мамой в первый раз! Челябинцы, радуйтесь. Папа Карен, скоро станешь дедушкой!» — написала в социальной сети сотрудник крымского парка Татьяна Алексагина.
Большой кошке чуть больше двух лет. По словам ветеринаров, Лола всё так же ласкова, но своенравна. Поэтому осмотр проходил с помощью «волшебного тапка» и уговоров. На видео видно, что при появлении обычного ботинка львица усмиряет нрав, совсем на домашняя кошка или собака.
Напомним, в 2016 году львицу из частного зверинца спас челябинский ветеринар Карен Даллакян, иначе владельцы просто бы усыпили ставшее ненужным животное. Неравнодушные жители Челябинска помогли сделать для Лолы просторный вольер, чуть позже для хищницы нашли новый дом. В зоопарке Крыма на территории в 20 га её окружают 60 сородичей.
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