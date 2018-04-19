Гари Линекер: Гвардиола повлиял на стиль футбола в Англии. Рад, что он верен своим принципам

— Я думаю, что Гвардиола определенно повлиял на стиль футбола в этой стране. Не только в плане красоты игры, но и в плане достижения успеха.

Мы все знаем, что успех копируется и имитируется другими командами, тренерами и даже детьми, играющими в футбол. Самое интересное — это как Гвардиола влияет на футболистов. Не молодых игроков, а опытных — таких, как Уолкер, Фернандиньо или даже Де Брюйне. Думаю, именно в этом проявляются его уровень и превосходство над другими специалистами.

Многие люди говорили, что Гвардиола не сможет играть в свой футбол в премьер-лиге, но в итоге у него все получилось. Я рад, что он остался верен своим принципам. Его стиль не только дает результат, но еще и приятен глазу, — цитирует Линекера BBC.

Напомним, «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы досрочно гарантировал себе чемпионский титул в текущем первенстве страны.