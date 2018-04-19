Гари Линекер: «Гвардьола навсегда изменил английский футбол» 

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер считает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола повлиял на английский футбол. «Горожане» под руководством испанца выиграли досрочно чемпионат Англии.
— Я не думаю, что кто-то сомневался в том, что Гвардьола навсегда изменит английский футбол. Мы должны быть благодарны ему, — цитирует ВВС Линекера. — Приятно видеть, как он преуспевает и не отказывается от своих принципов. Это глоток свежего воздуха. «Сити» легко выиграл премьер-лигу, когда все говорили, что его стиль не подходит для этого.