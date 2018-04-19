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Гари Линекер: «Гвардьола навсегда изменил английский футбол»
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Гари Линекер: «Гвардьола навсегда изменил английский футбол» 

Спорт-Экспресс 37 минут назад
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер считает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола повлиял на английский футбол. «Горожане» под руководством испанца выиграли досрочно чемпионат Англии.
— Я не думаю, что кто-то сомневался в том, что Гвардьола навсегда изменит английский футбол. Мы должны быть благодарны ему, — цитирует ВВС Линекера. — Приятно видеть, как он преуспевает и не отказывается от своих принципов. Это глоток свежего воздуха. «Сити» легко выиграл премьер-лигу, когда все говорили, что его стиль не подходит для этого.
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