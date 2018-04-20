Ещё
Гвардиола: я приехал сюда не для того, чтобы изменить английский футбол
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гвардиола: я приехал сюда не для того, чтобы изменить английский футбол 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о новом контракте с клубом, а также высказал мнение об Арсене Венгере, который покинет «Арсенал» после окончания сезона.
«Я горжусь тем, что работаю в таком клубе. АПЛ — сложнейший турнир, мы должны держать высокую планку и постараться выиграть матч с «Суонси». Я приехал сюда не для того, чтобы изменить английский футбол. Я доволен тем, как мы играем и боремся за трофеи. Благодарю всех за поздравления! Главное — это то, что болельщики с удовольствием смотрят наши матчи. В конце сезона мы обсудим контракт с руководством клуба. Посмотрим, как сложатся обстоятельства, — сейчас я полон сил.
К Арсену Венгеру отношусь с большим уважением: он сделал большой вклад в английскую Премьер-лигу благодаря своему видению и отношению к игре. Желаю ему всего наилучшего. Мы с удовольствием встречались с его командой!
Когда «Сити» стал официальным чемпионом Англии, у нас был выходной, и мы не смогли отпраздновать победу вместе. Но на протяжении сезона мы были вместе и отпраздновали немало побед. Быть чемпионом — просто замечательно!
Агуэро нужно четыре-пять недель. Постараемся сделать всё, чтобы он выступил на чемпионате мира. Сейчас Серхио в Барселоне и начинает курс восстановления", — цитирует специалиста официальный «твиттер» клуба.
Чемпионат.com: последние новости
Сироткин: в Баку ошибка приводит к столкновению или к серьёзной потери времени В Москве прошёл благотворительный турнир в поддержку людей с синдромом Дауна Варга: уход Венгера из «Арсенала» не повлияет на английские перспективы Головина
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20186
«Арсенал» останется без главного тренера2
Украина поставила условие арбитру из Крыма72
Российский чемпион возил кокаин и попался коллегам
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение