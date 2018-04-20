Гвардиола: я приехал сюда не для того, чтобы изменить английский футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о новом контракте с клубом, а также высказал мнение об Арсене Венгере, который покинет «Арсенал» после окончания сезона.

«Я горжусь тем, что работаю в таком клубе. АПЛ — сложнейший турнир, мы должны держать высокую планку и постараться выиграть матч с «Суонси». Я приехал сюда не для того, чтобы изменить английский футбол. Я доволен тем, как мы играем и боремся за трофеи. Благодарю всех за поздравления! Главное — это то, что болельщики с удовольствием смотрят наши матчи. В конце сезона мы обсудим контракт с руководством клуба. Посмотрим, как сложатся обстоятельства, — сейчас я полон сил.

К Арсену Венгеру отношусь с большим уважением: он сделал большой вклад в английскую Премьер-лигу благодаря своему видению и отношению к игре. Желаю ему всего наилучшего. Мы с удовольствием встречались с его командой!

Когда «Сити» стал официальным чемпионом Англии, у нас был выходной, и мы не смогли отпраздновать победу вместе. Но на протяжении сезона мы были вместе и отпраздновали немало побед. Быть чемпионом — просто замечательно!

Агуэро нужно четыре-пять недель. Постараемся сделать всё, чтобы он выступил на чемпионате мира. Сейчас Серхио в Барселоне и начинает курс восстановления", — цитирует специалиста официальный «твиттер» клуба.