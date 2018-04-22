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Хосеп Гвардиола: Мы рады видеть, что болельщики наслаждаются нашей игрой
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Хосеп Гвардиола: Мы рады видеть, что болельщики наслаждаются нашей игрой 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Важно держать высокую планку, и сегодня мы играли так же, как и на протяжении сезона. Мы рады видеть, что болельщики наслаждаются нашей игрой, и хотим показывать красивый футбол.
В футболе всегда есть место для роста. Новые рекорды, которые мы можем установить к концу сезона, будут мотивировать команду — мы продемонстрировали это сегодня.
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Важно хорошо завершить сезон для болельщиков. У нас будет пара дней на отдых, а потом начнём подготовку к матчу с «Вест Хэмом». Хотим, чтобы последние матчисезона запомнились болельщикам, особенно домашние.
Сегодня на стадионе была замечательная атмосфера. Чем лучше мы играем, тем больше чувствуем единство с нашими болельщиками», — цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.
Напомним, что «Манчестер Сити» уже обеспечил себе чемпионский титул.
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