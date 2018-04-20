Линекер: Венгер дал очень многое футболу в Англии

Бывший футболист сборной Англии, а ныне комментатор британского телеканала Гари Линекер прокомментировал новость об уходе Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала» по окончании текущего сезона.

«Арсен Венгер уходит из «Арсенала» в конце сезона. Он отдал «Арсеналу» большую часть жизни. Он принес клубу успех. Он дал очень многое футболу в нашей стране. Спасибо и всего наилучшего, господин Венгер», — написал Линекер в «Твиттере».

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под руководством французского специалиста клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок страны и Кубок лиги.