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Линекер: Венгер дал очень многое футболу в Англии
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Линекер: Венгер дал очень многое футболу в Англии 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Soccer News
Бывший футболист сборной Англии, а ныне комментатор британского телеканала Гари Линекер прокомментировал новость об уходе Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала» по окончании текущего сезона.
«Арсен Венгер уходит из «Арсенала» в конце сезона. Он отдал «Арсеналу» большую часть жизни. Он принес клубу успех. Он дал очень многое футболу в нашей стране. Спасибо и всего наилучшего, господин Венгер», — написал Линекер в «Твиттере».
Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под руководством французского специалиста клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок страны и Кубок лиги.
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