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В честь Дня Победы в Ставрополе устроят эстафету и веломарш
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В честь Дня Победы в Ставрополе устроят эстафету и веломарш 

АиФ Ставрополье 36 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в Ставрополе 4 и 5 мая, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
4 мая в 10:00 на площади Ленина команды школьников, студентов, рабочих и служащих устроят эстафету. Организаторы считают, что легкоатлетические соревнования не только популяризируют ЗОЖ, но и увековечивают память освободителей Ставрополя от фашистов.
5 мая в 11:00 на площади 200-летия стартует традиционный для города веломарш «Спасибо деду за Победу». Велосипедисты проедут единой колонной с развевающимися флагами и знамёнами. В месте финиша — на ипподроме парка Победы — спортсменов ждёт горячий чай, угощения и развлекательная программа. Год назад в пробеге «Спасибо деду за Победу» участвовали более 2 000 ставропольцев.
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