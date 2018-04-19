Фобер: дискриминация существует во всем футбольном мире, не только в России

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Проблема дискриминации существует во всем мире, но Россия оказалась в центре внимания, потому что примет чемпионат мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной Франции Жюльен Фобер

"Только сейчас я понял, что мы плохо знакомы с Россией, я впервые в России и приятно удивлен тем приемом, который мне оказали в вашей стране. Я много путешествую, и мне очень понравилось то, что я увидел, Москва — очень красивый город, но особенно я был приятно удивлен людьми, которые меня встретили. Во всех странах мира существует проблема расизма, на России сейчас концентрируются только потому, что она принимает чемпионат мира. Думаю, турнир пройдет превосходно, видел стадионы — они прекрасны, Россия должна использовать чемпионат мира в том числе для борьбы с дискриминацией", — считает Фобер, который во вторник в Москве принял участие в матче за прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации.

Француз отметил, что хотел бы посетить предстоящее мировое первенство. «Если у меня будет возможность, обязательно приеду на турнир — будь то роль консультанта или комментатора. Проблема только в том, что в чемпионате Индонезии (Фобер выступает за местный „Борнео“ — прим. ТАСС) играют как раз во время турнира. Посмотрим, может, мне все-таки удастся приехать, это будет прекрасный спектакль», — сказал он.

Фобер выступал за французские «Кан» и «Бордо», английский «Вест Хэм» и мадридский "Реал" . На данный момент 34-летний полузащитник играет за клуб чемпионата Индонезии «Борнео». В составе сборной Франции Фобер провел один матч в 2006 году и отличился голом.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.