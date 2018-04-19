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Романцев: «Безусловно, победа „Спартака“ была бы закономерной»
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Романцев: «Безусловно, победа „Спартака“ была бы закономерной» 

Евро-футбол.Ру 36 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев считает, что «красно-белые», если подсчитать количество опасных моментов, заслужили победу над «Тосно» в полуфинале Кубка России.
— Футбольный овертайм для обоих соперников это — осторожность и еще раз осторожность?
— Как правило. В эти тридцать минут, независимо от класса, команды стараются свести риск к минимуму. Конечно, «Спартаку» не хотелось доводить дело до лотереи с пенальти. И забей за мгновение до финального свистка Глушаков, победу праздновали бы хозяева.
— Считаете, она была бы закономерна?
— Безусловно, если подсчитать количество качественно выполненных технико-тактических действий, число созданных голевых моментов. Но у кубкового футбола свои законы.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «Тосно» победил — 5:4.
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