Романцев: «Безусловно, победа „Спартака“ была бы закономерной»

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев считает, что «красно-белые», если подсчитать количество опасных моментов, заслужили победу над «Тосно» в полуфинале Кубка России.

— Футбольный овертайм для обоих соперников это — осторожность и еще раз осторожность?

— Как правило. В эти тридцать минут, независимо от класса, команды стараются свести риск к минимуму. Конечно, «Спартаку» не хотелось доводить дело до лотереи с пенальти. И забей за мгновение до финального свистка Глушаков, победу праздновали бы хозяева.

— Считаете, она была бы закономерна?

— Безусловно, если подсчитать количество качественно выполненных технико-тактических действий, число созданных голевых моментов. Но у кубкового футбола свои законы.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «Тосно» победил — 5:4.