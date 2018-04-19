«Спартак» улыбается победам

18 апреля 2018 года футбольный клуб «Спартак» отмечает свое 96-летие. За почти вековую историю клуб прошел путь от Московского Кружка Спорта до 12-кратного чемпиона СССР, 10-кратного чемпиона России, 10-кратного обладателя Кубка СССР, 3-кратного обладателя Кубка России, обладателя Суперкубка России, 6-кратного обладателя Кубка Содружества, полуфиналиста трех главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА ).

«Футбол, пожалуй, самый популярный вид спорта в мире, — заметил голкипер «Спартака» Артём Ребров . — В России это точно спорт номер один. А для нас, спортсменов, футбол — образ жизни. В нашей работе здоровье с гигиеной идут рука об руку. И без них невозможны никакие достижения. Благодаря сотрудничеству с R. O. C. S. мы занимаем место в истории с улыбкой».

В линейке зубных паст R. O. C. S. особое место занимает паста «волшебное отбеливание», дизайн которой приближен к цветам футбольного клуба «Спартак». Специальные очищающие и полирующие гранулы в составе пасты, обладающие особой структурой, на начальном этапе чистки зубов качественно, быстро и безопасно удаляют мягкий зубной налет. В процессе чистки зубов гранулы рассыпаются на всё более мелкие округлые частицы, которые на заключительном этапе обеспечивают полировку эмали, придавая ей сверкающую белизну.

Для спортсменов важно не только качественно удалять зубной налет и следить за яркостью улыбки, но и заботиться об укреплении эмали. Например, реминерализующий гель R. O. C. S. Medical Minerals является источником биодоступных соединений кальция, фосфора и магния, укрепляющих эмаль, а значит — отлично справится с этой задачей! А если добавить улыбке еще больше блеска и одновременно укрепить эмаль поможет гель R. O. C. S. PRO «Блеск для зубов». Оба продукта можно наносить на зубы щеткой на полчаса, а можно носить в специальных капах, что позволит усилить эффект.

Напомним, что в декабре 2017 года футбольный клуб «Спартак» объявил о начале сотрудничества с российским брендом R. O. C. S. Александр Атаманенко , коммерческий директор ФК «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Арена», отметил:

— Уверены, что наше сотрудничество будет успешным и плодотворным, что оно позволит подчеркнуть такие ценности «Спартака», как приверженность к спорту и здоровому образу жизни.

Когда-то Олег Иванович Романцев сказал: «Счастлива та команда, у которой есть свой, преданный на все времена болельщик. „Спартаку“ повезло: его болельщик именно таков».

Справка о торгово-промышленной группе компаний «Диарси» (бренд R. O. C. S.)

Группа компаний «Диарси» (бренд R. O. C. S.) — российская компания, один из лидеров в области производства продукции по уходу за полостью рта в России и ряде стран мира. Компания также наладила выпуск косметической продукции, медицинских изделий, некоторых видов сырья. Была создана в начале 2000-х годов и динамично развивается. ГК «Диарси» обладает двумя производственными площадками и несколькими научными лабораториями на территории России, поставляет продукцию в более чем 50 стран мира. Производственные бизнес-процессы прошли аудит компанией AFAQ, AFNOR (Франция) по стандарту ISO 9001:2015. Высокое качество и безопасность продукции подтверждены лабораторными испытаниями и клиническими исследованиями в России, странах СНГ, ЕС и др. и признаны ведущими профессиональными ассоциациями России.

ГК «Диарси» (бренд R. O. C. S.) осуществляет разработку, производство и дистрибьюцию продукции торговых марок R. O. C. S., Lapikka, «Герпенокс», «Аргакол», Ivomed, Femegyl.