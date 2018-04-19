Всероссийская акция «Рекорд Победы» пройдет в Иркутске в третий раз

Всероссийская акция по произвольному подъему гири «Рекорд Победы», посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Иркутске в третий раз. Мероприятие состоится 9 мая на площади перед памятником Александру III. Ожидается, что участие в соревнованиях примут более 100 спортсменов и любителей.

Кроме Иркутска, акцию «Рекорд Победы» поддержат еще четыре населенных пункта — это село Оёк, Железногорск-Илимский, Усть-Кут и Усолье-Сибирское. Соревнования будут проходить по произвольному подъему гири в 17 упражнениях. Возраст участников не ограничен.

«Участие в акции могут принять все — от мала до велика. По опыту прошлого года хочу отметить, что самому маленькому участнику было 4 года, самому возрастному — 77 лет. Эту акцию мы создали совместно с коллегами из Бурятии три года назад. И сейчас можно смело сказать, что «Рекорд Победы» стал всероссийским проектом. В прошлом году нас поддержали 14 регионов, уверен, что в этом году будет еще больше», — рассказал президент Федерации гиревого спорта Иркутской области Андрей Солонин.

Задача минимум — сделать 26 тыс. 663 подъема гири, именно столько дней пройдет со Дня Победы 1945 года до 9 мая 2018 года. В прошлом году участники акции подняли гирю более 41 тыс. раз.