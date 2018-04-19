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Глава российского бобслея рассказал о новых критериях отбора в сборную
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Глава российского бобслея рассказал о новых критериях отбора в сборную 

Газета.Ru 1 час назад
Президент Федерации бобслея России Александр Зубков рассказал о том, какие изменения планируется внести в работу организации, сообщает ТАСС.
"Мы планируем изменить критерии отбора в сборную России и выстроить детальный план подготовки.
Вначале этот вопрос будет рассмотрен на заседании тренерского совета в конце апреля. Тренеры должны подготовить свои предложения, которые президиум затем внимательно изучит.
Изменения жизненно необходимы. Если мы будем продолжать работать так, как раньше, то, к сожалению, будем топтаться на одном месте", — сказал Зубков.
Ранее сообщалось, что федерация не стала оценивать выступление российских бобслеистов и скелетонистов в сезоне-2017/18.
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