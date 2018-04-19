Глава российского бобслея рассказал о новых критериях отбора в сборную

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков рассказал о том, какие изменения планируется внести в работу организации, сообщает ТАСС

"Мы планируем изменить критерии отбора в сборную России и выстроить детальный план подготовки.

Вначале этот вопрос будет рассмотрен на заседании тренерского совета в конце апреля. Тренеры должны подготовить свои предложения, которые президиум затем внимательно изучит.

Изменения жизненно необходимы. Если мы будем продолжать работать так, как раньше, то, к сожалению, будем топтаться на одном месте", — сказал Зубков.

Ранее сообщалось, что федерация не стала оценивать выступление российских бобслеистов и скелетонистов в сезоне-2017/18.