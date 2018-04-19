Как одни из лучших райдеров России провели время на New Star Camp (вы даже не представляете, как было круто)

Игорь Ильиных

сноубордист, победитель кубка России по фрирайду в 2018-м — New Star Camp с каждым годом становится круче! В этот раз была реальная угроза отмены фестиваля — вдобавок к аномальной жаре на «Розе Хутор» выпал песчаный снег. Но организаторы справились, и лагерь превзошёл все ожидания. Кажется, что минимум половина Москвы собралась в Сочи — идёшь по улице и каждые пять минут встречаешь знакомых.

Моя стихия — фрирайд, но и в парке удалось отлично покататься. Такого солнца на горе не помнят даже завсегдатаи лагеря. Оставил много впечатлений и сёрфинг в ледяном Чёрном море. Одним из самых крутых событий кэмпа стало Toyota Road Show: мотофристайл — это что-то невероятное! Представляю, какую работу пришлось проделать Лёше Колесникову и его команде, чтобы выступить в настолько полевых условиях.

FMX-райдер

— Каждое шоу фристайл-мотокросса и нашей команды FMX13 — это всегда месяцы работы и тренировок. На высоте 1 600 метров такое шоу проводится второй раз, первый раз был на прошлогоднем New Star Camp. На высоте всё делать намного сложнее, чем на равнине: на 30% сокращается производительность двигателя, мотоциклы могут повести себя как угодно. Нам редко удаётся выступать и вообще бывать на таких высотах: обычно мотофристайл — это равнинная история. Мы долго готовились, и всё прошло очень круто. В наших планах — отдых после кэмпа и подготовка к следующим шоу, чтобы показать нечто ещё более крутое.

МТВ-райдер

— Занятие маунтинбайком часто забрасывает меня в горы — это идеальное место для тренировок. Мне кажется, главная фишка New Star Camp — его локация: где ещё найдёшь такие крутые горы рядом с морем? Я в основном тренируюсь в Альпах, поэтому фестиваль — отличный повод провести время в родных горах вместе с остальной командой Toyota Team. Очень жаль, что в МТВ не проводится подобных масштабных мероприятий — есть соревнования и первенства, но нет фестивалей и лагерей, где каждый желающий мог бы почувствовать себя внутри тусовки, научиться чему-то у профи. Моя мечта в Сочи — устроить для себя челлендж: с утра покататься на сноуборде, днём — на скейте, а вечером — на сёрфе. Здесь это реально!

сноубордист, участник Олимпийских игр в Пхёнчхане

— Слоупстайл и биг-эйр — моя тема. На New Star Camp я занял второе место в итоговом контесте по джиббингу в рамках Toyota Road Show и очень этим доволен. После Олимпиады мне не сидится на месте, хочу развивать своё мастерство и совершенствоваться дальше. Здесь, в лагере, построили идеальный огромный парк для самых невероятных трюков. Итог контеста New Star Camp — два сломанных мной сноуборда. Доски не выдерживают трюков, которые я хочу выполнить. Пожалуй, из одной из них я сделаю дома полку. Огромное спасибо всем, кто участвует в организации лагеря — он и правда делает всех райдеров счастливыми и объединяет в настоящую большую семью.

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Запись «Как одни из лучших райдеров России провели время на New Star Camp (вы даже не представляете, как было круто)» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.