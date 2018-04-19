Михаил Грушевский: Чистякову полагается премия за выявление гена ненависти к ЦСКА 

«Порадовало, что мы вовремя „в раздевалку“ забили сразу 2 мяча, тем самым предрешив исход матча. Персонально рад за Федю Чалова, наконец-то его прорвало. Также порадовало, что никто из наших не получил предупреждений в преддверии игры с „Краснодаром“, учитывая, что у нас 75% состава „подвисло“, а также учитывая последние события по аналогичной теме из стана „быков“.
А так, „Амкар“ в первом тайме даже немного огрызался, даже при участии Оланаре был опасный момент у наших ворот. Но затем, без нервов и очень уверенно команда довела встречу до победы.
Хочу отметить, что для меня, как для болельщика ЦСКА, очень важно, чтобы „Локомотив“ терял очки. Не хотелось бы, что железнодорожники досрочно выиграли золотые медали. Они заслуживают чемпионство, наверное, в этом сезоне, но очень бы не хотелось, чтобы в последних турах красно-зеленые имели турнирную мотивацию, особенно перед игрой с »Зенитом". Для меня, как для болельщика ЦСКА, важно, чтобы «Локомотив» был к этому моменту мотивирован, а не сыт и доволен", — приводит слова Грушевского Rusfootball.Info.