Михаил Грушевский: Чистякову полагается премия за выявление гена ненависти к ЦСКА

«Порадовало, что мы вовремя „в раздевалку“ забили сразу 2 мяча, тем самым предрешив исход матча. Персонально рад за Федю Чалова, наконец-то его прорвало. Также порадовало, что никто из наших не получил предупреждений в преддверии игры с „Краснодаром“, учитывая, что у нас 75% состава „подвисло“, а также учитывая последние события по аналогичной теме из стана „быков“.

А так, „Амкар“ в первом тайме даже немного огрызался, даже при участии Оланаре был опасный момент у наших ворот. Но затем, без нервов и очень уверенно команда довела встречу до победы.