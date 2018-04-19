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Большой Круг Уссурийского казачьего общества состоялся в Хабаровске
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Большой Круг Уссурийского казачьего общества состоялся в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровске в Знаменном зале музея Восточного военного округа прошел Большой Круг Уссурийского казачьего общества. Участие в нем приняли 103 делегата от 8 окружных и отдельских казачьих обществ из Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Еврейской автономной, Магаданской и Сахалинской областей.
На Большом Круге присутствовали представители Федерального агентства по делам национальностей, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, Восточного военного округа, Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, органов власти Хабаровского края и Еврейской автономной области.
Участники обсудили итоги деятельности Уссурийского войскового казачьего общества в 2017 году, а также обсудили Стратегию развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Министерство внутренней политики и информации Хабаровского края.
Делегаты Круга поддержали одобренное Президентом Российской Федерации создание Всероссийского войскового казачьего общества путем объединения всех 11 войсковых казачьих обществ на правах учредителей и вступление Уссурийского войскового казачьего общества в его состав, а также проект Федерального закона «О развитии российского казачества». На Круге были выбраны делегаты от Уссурийского войскового казачьего общества на Большой Круг Всероссийского казачьего общества.
Большой Круг прошел с соблюдением всех казачьих обычаев и традиций.
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