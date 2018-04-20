Арсен Венгер назвал Виейра своим возможным преемником в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что считает своего соотечественника и бывшего подопечного Патрика Виейра претендентом на пост главного тренера «канониров» в будущем.

"Я слежу за тренерской деятельностью Патрика и считаю, что он обладает потенциалом для того, чтобы однажды встать у руля «Арсенала», — приводит слова Венгера Чемпионат.Com со ссылкой на Evening Standard. — Он хорошо справляется с обязанностями в своем нынешнем клубе, однако английская премьер-лига — это особенный турнир. Есть много бывших футболистов, которые также готовы для работы в чемпионате Англии. Выбор большой".

Напомним, что Виейра после завершения спортивной карьеры в 2011 году переквалифицировался в тренера. Свою карьеру он начинал в юношеской и резервной команде английского «Манчестер Сити», после чего возглавил американский «Нью-Йорк Сити», в котором работает до сих пор.