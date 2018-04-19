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Рейнгольд: «В „Спартаке“ увидел зажравшихся молодых людей»
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Рейнгольд: «В „Спартаке“ увидел зажравшихся молодых людей» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом российский футболист Валерий Рейнгольд прокомментировал вылет "Спартака" в полуфинале Кубка России.
Напомним, что москвичи уступили «Тосно» в серии пенальти.
"Вы знаете, я играл в финале Кубка дважды, знаю, что это такое, и знаю, как тяжело достаётся этот трофей. Главное в этом турнире — пахать надо, как ишаку. Понятно, что есть ещё и мастерство, оно тоже очень важно. Но в Кубке на первый план зачастую выходит характер. Вот «Спартак» в полуфинальной встрече с «Тосно» не показал ни характера, ни мастерства. Команды Карреры имела громадное преимущество, но просто профукала всё, что имела. Беда со многими футболистами. Игру просто провалили, и я могу с долей ответственности сказать: мне стыдно, что такие футболисты играют за «Спартак». Речь о Пашаличе, Самедове, Максимовиче… Нельзя играть в футбол так, как это делал, например, Глушаков. Ведь помимо того что вы грёбаные пижоны, вы должны ещё и зубы уметь показывать. Вы кровь свою должны вытирать со лба после полуфинала. Тогда это был бы кубковый матч. А я увидел настоящее безобразие, когда «Спартак» реально упустил победу.
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