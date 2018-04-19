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Вологодские единороссы и поисковики подписали соглашение о сотрудничестве
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Вологодские единороссы и поисковики подписали соглашение о сотрудничестве 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Соглашение они подписали в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 30-летия поискового движения в России и очередной экспедиции вологодских поисковиков в Ленинградскую область. «Мы отработали 12 экспедиций в Кировском районе Ленинградской области, 25 экспедиций в Бабаевском районе, 4 — в Оште. За пять лет мы подняли 353 солдата и офицера. Установлены имена 18 бойцов, у 14 из них найдены родственники», — рассказал Александр Метелкин. Очередная экспедиция в Ленинградскую область стартует 21 апреля. В ней будут участвовать 373 поисковика из 12 регионов страны. Делегация из Вологодской области — одна из самых многочисленных. В экспедицию отправятся 110 добровольцев.
Добровольцы соберутся в лесах Кировского района, чтобы найти и предать земле бойцов Красной Армии, погибших в сражениях начала сороковых годов. При этом впервые поисковики-вологжане будут работать под флагом Вологодской области.
Государственный символ Александру Метелкину вручил Андрей Луценко. Лучшие поисковики и ветераны поискового движения получили награды от Законодательного Собрания области и памятные знаки к 30-летию поискового движения. Кроме того, он вручил поисковикам специальные компактные лопаты. «Я считаю, что подписать соглашение между партией «Единая Россия» и Российским военно-историческим обществом будет очень правильно. Мы со своей стороны готовы всячески содействовать и помогать в вашем, на мой взгляд, очень благородном деле. Подписав такое соглашение, мы, надеюсь, найдём возможность для эффективного взаимодействия и поддержки», — прокомментировал соглашение Андрей Луценко.
После подписания соглашения стороны договорились о первых совместных проектах, среди которых издание книги о поисковом движении Вологодской области.
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