Вологодские единороссы и поисковики подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение они подписали в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 30-летия поискового движения в России и очередной экспедиции вологодских поисковиков в Ленинградскую область. «Мы отработали 12 экспедиций в Кировском районе Ленинградской области, 25 экспедиций в Бабаевском районе, 4 — в Оште. За пять лет мы подняли 353 солдата и офицера. Установлены имена 18 бойцов, у 14 из них найдены родственники», — рассказал Александр Метелкин . Очередная экспедиция в Ленинградскую область стартует 21 апреля. В ней будут участвовать 373 поисковика из 12 регионов страны. Делегация из Вологодской области — одна из самых многочисленных. В экспедицию отправятся 110 добровольцев.

Добровольцы соберутся в лесах Кировского района, чтобы найти и предать земле бойцов Красной Армии, погибших в сражениях начала сороковых годов. При этом впервые поисковики-вологжане будут работать под флагом Вологодской области.

Государственный символ Александру Метелкину вручил Андрей Луценко . Лучшие поисковики и ветераны поискового движения получили награды от Законодательного Собрания области и памятные знаки к 30-летию поискового движения. Кроме того, он вручил поисковикам специальные компактные лопаты. «Я считаю, что подписать соглашение между партией «Единая Россия» Российским военно-историческим обществом будет очень правильно. Мы со своей стороны готовы всячески содействовать и помогать в вашем, на мой взгляд, очень благородном деле. Подписав такое соглашение, мы, надеюсь, найдём возможность для эффективного взаимодействия и поддержки», — прокомментировал соглашение Андрей Луценко.

После подписания соглашения стороны договорились о первых совместных проектах, среди которых издание книги о поисковом движении Вологодской области.