Интервью Сергея Спивака: Готов и хочу принять бой в июне!

24 марта в киевском Дворце спорта прошёл масштабный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 10, организованный лигой World Warriors Fighting Championship. Главным событием шоу стали три боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC, а завершало программу турнира выступление Сергея «Полярного Медведя» Спивака (8-0) — обладателя пояса в тяжёлом весе, оппозицию которому в гексагоне составил хорват Иво «Скорпион» Кук.

Несмотря на затянувшийся простой без поединков, длившийся с июня прошлого года, Спивак не стал изменять себе и своему фирменному стилю. Он без промедления пошёл на соперника, обрушив на него шквал разнообразных ударов — сначала в стойке, а следом и в партере. В итоге хорват был вынужден капитулировать. Восьмая досрочная победа Сергея в восьми поединках, и седьмая — в стартовом раунде.

Об успешной первой защите, отношении к популярности и планах на ближайшее будущее — в интервью чемпиона.

— Говорят, что титул сложнее отстоять, чем завоевать. Как получилось в Вашем случае?

— Да, я слышал, что так говорят, но для меня не имеет значения, защита это или завоевание. Для меня это просто очередной бой, который я должен выиграть. Так что я об этом не думаю.

— А если сравнивать ощущения и эмоции, когда они были сильнее: с завоеванием чемпионского звания или с его первой защитой?

— Помню лишь, что отлично себя чувствовал, когда подняли мою руку. А вот какими были эмоции — и после завоевания, и даже теперь — если честно, уже и не вспомню. Я как обычно тяжело готовился, и, слава Богу, всё получилось — идём дальше. Сейчас я никакой не чемпион, я просто человек, которому вновь нужно начинать всё с нуля и готовиться к новым испытаниям.

— Вы говорили, что являетесь сторонником досрочных побед, и с началом боя против Кука сразу же решительно пошли на соперника. Но, учитывая длительный простой без выступлений, не было ли желания на этот раз провести в бою больше времени, чтобы, возможно, вновь «почувствовать гексагон» и вернуть боевой тонус?

— Когда звучит гонг о начале раунда, с первых секунд у меня в голове мысли, что я проигрываю, и что мне нужно идти и забрать своё. Вообще, мой стиль — это идти вперёд, несмотря ни на что. И, да, я стараюсь выиграть бой досрочно. Нельзя судьям оставлять эти решения.

— Вообще, со стороны показалось, что никаких сложностей в связи с простоем у Вас не возникло, и соперника Вы «убрали» без проблем. Справедлив ли такой вывод, или же всё было не столь гладко?

— Вы знаете, со стороны зрителя, конечно, можно сказать, что всё было легко. Вы видите только эти 2 минуты боя. Ну или 15 — в зависимости от того, кто когда побеждает. А мы к одному поединку готовимся по три месяца, поэтому это всё совсем не легко.

— Кого из последних соперников, Трэвиса Фултона или Иво Кука, Вы бы в принципе поставили выше, исходя из оказанного Вам сопротивления?

— Я не могу сравнивать, каждый из них опытен и опасен. Оба достойны уважения, спасибо им большое, дай Бог им здоровья. За каждого соперника я в церкви поставил свечку за здравие.

— Довольны ли своим выступлением Вы сами? И как его оценил Ваш тренерский штаб?

— Я был доволен в день боя, после того как подняли мою руку. А на следующий день я уже никто и звать меня никак. А тренеры — да, были довольны. Спасибо всем, кто мне помогал.

— Кому посвятили эту победу?

— Победу посвящаю моему Духовному Наставнику Отцу Сергию. К сожалению, он 16 сентября ушёл из жизни…

— Сколько и как отдыхали и восстанавливались после поединка?

— После боя отдыхал около десяти дней. Уже начал тренироваться — устал отдыхать.

— С каждым новым выступлением Вы становитесь всё популярнее. Известность в среде болельщиков, просьбы о фотографиях и автографах — Вам такое внимание приятно или скорее обременительно?

— Знаете, я на это не обращаю внимания. Я ведь понимаю, что если вдруг я проиграю, то завтра со мной останется только моя семья и лишь единицы из тех, кто фотографировался и брал автограф.

— Учитывая, что победа над Куком не повлекла за собой серьёзных физических и эмоциональных затрат, могут ли почитатели ММА рассчитывать увидеть Вас уже на следующем турнире в июне — WWFC 11?

— Сейчас, слава Богу, я здоров, готов и хочу принять бой в июне. Я хочу чаще драться, чтоб быть в тонусе, так что если руководство WWFC разрешит, то я готов!

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