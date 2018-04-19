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В Красноярске в 15-ый раз пройдёт турнир памяти Александра Лебедя
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В Красноярске в 15-ый раз пройдёт турнир памяти Александра Лебедя 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске, с 20 по 22 апреля, состоится турнир среди кадетских корпусов памяти Александра Лебедя, сообщает пресс-служба крайспорта.
Турнир пройдёт юбилейный 15-ый раз. В нём примут участие 12 кадетских школ: из Красноярска, Лесосибирска, Ачинска, Канска, п. Кедрового, Железногорска, Минусинска, Шарыпова, Кемерова, и др.
Кадеты будут соревноваться в плавании, подтягивании, беге, строевой песни, стрельбе, метании гранаты. Торжественное открытие пройдёт 21 апреля в 13:30 возле красноярского кадетского корпуса перед памятником А. И. Лебедя.
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