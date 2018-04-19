В Красноярске в 15-ый раз пройдёт турнир памяти Александра Лебедя

В Красноярске, с 20 по 22 апреля, состоится турнир среди кадетских корпусов памяти Александра Лебедя , сообщает пресс-служба крайспорта.

Турнир пройдёт юбилейный 15-ый раз. В нём примут участие 12 кадетских школ: из Красноярска, Лесосибирска, Ачинска, Канска, п. Кедрового, Железногорска, Минусинска, Шарыпова, Кемерова, и др.

Кадеты будут соревноваться в плавании, подтягивании, беге, строевой песни, стрельбе, метании гранаты. Торжественное открытие пройдёт 21 апреля в 13:30 возле красноярского кадетского корпуса перед памятником А. И. Лебедя.