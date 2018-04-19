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Червиченко: «Глушаков может получить психологическую травму перед ЧМ-2018»
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Червиченко: «Глушаков может получить психологическую травму перед ЧМ-2018» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал вылет «красно-белых» из Кубка России после полуфинальной игры против «Тосно».
"При таких спартаковских амбициях и так транжирить моменты… Не знаю, как это назвать. Я не могу назвать это позором, потому что играли неплохо, но то, что «Спартак» второй матч подряд не использует такое количество моментов… Не знаю, чья-то недоработка. Глушаков имеет в конце матча убойный момент, но не использует, до этого были эпизоды, которые вообще непонятно, как не использовали. То ли им рассказали, что они уже в финале, то ли еще что-то, но нельзя в турнире, где после 1/8 практически и соперников не осталось, не воспользоваться таким шансом. По меньшей мере, за это должно быть стыдно.
Что касается Глушакова, сам по себе игрок очень разный: то он в сумасшедшем состоянии, когда у него все летит с любых позиций, то не летит вообще ничего. Скорее, вопрос внутрикомандный, но в целом, на Дениса можно вешать всех собак за вылет из Кубка. И выход один на один не использовал, и пенальти не забил. Конечно, пример из куда более серьезного турнира, но если вы помните, карьера Роберто Баджо, по сути, завершилась после промаха с пенальти на чемпионате мира. Поэтому и у Глушакова, что угодно может быть, и очень плохо, что один из ключевых игроков сборной России может получить психологическую травму в преддверии мундиаля", — сказал Червиченко.
Напомним, что «Спартак» уступил «Тосно» (1:1, 4:5 пен.) в 1/2 финала Кубка России.
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