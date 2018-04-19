Военные Росгвардии примут участие в международной гонке «Ледниковый патруль» в Швейцарии

Команда ски‐альпинистов Росгвардии начала тренироваться в швейцарском городе Церматт, чтобы принять участие в международной гонке «Ледовый патруль». Спортсмены заняты изучением трассы, протяженностью 53 километра. Об этом сообщили в пресс‐службе департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации.

Известно, что перепад высот на данном отрезке дороги во время подъемов и спусков составляет более четырех тысяч метров. Соревнование проводится один раз в два года. В первенстве участвуют 1650 команд со всего мира. В каждую из них входит три человека.

Для военных проводится отдельный зачет. По результатам судят о том, насколько ски-альпинисты могут выполнять свою работу в условиях высокогорья. Нужно обладать не только хорошей физической и психологической подготовкой, но уметь ориентироваться при практически нулевой видимости, а также двигаться на лыжах в связках.

Сотрудники Росгвардии проверили работу частной охранной организации, которая обеспечивает безопасность в башкирской школе, где 18 апреля ученик устроил поножовщину и пожар. В ведомстве рассказали, что во время случившегося сотрудники организации отреагировали оперативно и вовремя подали сигнал тревоги.