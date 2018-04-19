Как нападающий «Вашингтона» подарил шайбу шестилетней девочке

Покажите это видео всем профессиональным спортсменам и посмотрите сами, если ещё не видели.

Шестилетняя поклонница «Вашингтона» Килан Моксли стояла возле заградительного стекла, глядя на разминку хоккеистов «Кэпиталз» перед второй игрой серии с «Коламбусом». Катавшийся неподалёку нападающий Бретт Коннолли заметил её и захотел подарить белокурой девчонке шайбу, но дважды потерпел неудачу. Первую шайбу, переброшенную через стекло, поймал человек за спиной Килан, который отдал шайбу мальчику, стоявшему рядом. Когда Коннолли бросил за стекло второй снаряд, он снова прилетел в руки всё того же мужчины, который, словно издеваясь, подарил шайбу ещё одному мальчишке.

По лицу Килан было видно, что она вот-вот разрыдается от такой обиды, но Конноли не сдался. Он стукнул кулаком по стеклу, как бы говоря: «Не трогайте шайбу, это для неё!». Он вернулся за третьей шайбой, и от волнения не сразу смог перебросить её через стекло. Когда же Килан получила заветный подарок, весь стадион озарила её лучезарная улыбка.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ. «Возможно, это всё подстроил папа девочки, стоявший за спиной, а мальчишки, которые тоже получили шайбы — это её братья. Все трое теперь с подарками», — предположил комментатор трансляции на NBC . Увы, эта красивая версия оказалась неправдой. Дотошные заокеанские журналисты смогли найти маму девочки, которая оказалась единственным ребёнком в своей семье. «Мой супруг Эндрю с детства болеет за „Кэпиталз“, он ещё ребёнком смотрел трансляции хоккея. Лично я мало знала об этом спорте, но когда вышла замуж, то тоже полюбила „Вашингтон“, — сказала Лорен Моксли.

Этот матч был лишь вторым в жизни Килан, который она посмотрела живьём со стадиона. Когда началась разминка, родители разрешили девочке подойти поближе к стеклу, чтобы разглядеть хоккеистов. „Я стояла рядом с ней чуть позади и хорошо видела, как всё происходило. У меня и в мыслях не было, что парень, который ловил шайбы, имел какие-то дурные намерения. Мы не были знакомы с другими детьми, которые стояли рядом. И мне удивительна та реакция, которая последовала в социальных сетях“, — отметила Лорен, для которой было непривычно такое внимание.

Одной из тех, кто написал маме Килан, стала супруга Бретта Коннолли Катрина. „Да, она написала мне. Они с Бреттом очень тепло отозвались о нас. Сказали, что Килан очень милая, и что они хотят отправить ей небольшой подарок, как только Бретт вернётся с выездных матчей из Коламбуса“, — добавила мама девочки. Во вторник, когда Килан пришла на уроки в школу, учитель показал это видео всему классу. А в среду она принесла в школу свою шайбу, которая стала знаменитой, и пригласила маму рассказать об этом удивительном случае. „Бретт теперь будет моим вечным любимчиком в составе „Вашингтона“. Килан просто не может перестать говорить о нём“, — сказала Лорен Моксли.