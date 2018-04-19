Фетисов: «КХЛ искусственно раздули, сейчас платим по счетам непродуманных решений»

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о поездке на Дальний Восток. Также он поделился впечатлениями от финала плей-офф КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА.

Александром Якушевым, Сергеем Макаровым, «Вместе с клубом «Легенды хоккея СССР» находимся на Дальнем Востоке, где, как мне рассказали, в Хабаровске еще со 2 апреля проводится юниорский сбор под эгидой «Академии Фетисова». Было очень приятно вспомнить даже не молодость, а детство — и вместе с Алексеем Касатоновым, Александром Могильным Александром Кожевниковым , другими нашими молодыми и великими чемпионами выйти на дальневосточный лед. Сделаем все возможное, чтобы все те современнейшие методики, в том числе североамериканские, которые сегодня применяются в Домодедове, были взяты на вооружение в Хабаровске. Потенциал для развития детско-юношеского хоккея здесь огромный, в очередной раз в этом убедился.

Убедились, что, несмотря на все проблемы последних лет, «Адмирал» жив и будет жить. Сезон у команды получился тяжелым, но будем надеяться, что все самое негативное у хоккейного Владивостока позади — и аншлаги на «Фетисов-Арену» обязательно вернутся. Если говорить об ”Амуре” , то команда достойно провела 60-й сезон в истории хабаровского хоккея, играла при аншлагах, одержала первую в истории клуба победу в плей-офф — над будущим финалистом «Ак Барсом». Но есть и те моменты, которые заставляют меня беспокоиться из-за «Амура». К сожалению, в КХЛ маленьким и средним клубам отличные сезоны очень часто не идут на пользу. У меня есть опасения, что тот же «Амур» теперь обречен потерять целую группу игроков и тренеров, которых при нынешних правилах игры не сможет защитить от финансовых лидеров Лиги. Да и как этих игроков защитить, если например, у Александра Филиппенко в «Амуре» одни ресурсы, а, например, у Игоря Есмантовича в ЦСКА — совсем другие?. Я по-прежнему считаю, что Дальний Восток — это еще и территория опережающего хоккейного развития. Здесь найдут и воспитают новых Зуба, Плотникова, Григоренко. И здесь есть все возможности для расширения и создания полноформатного Тихоокеанского дивизиона. Не сомневаюсь, что рано или поздно один из дальневосточных клубов будет играть в финале Кубка Гагарина.

Хоккей — это не только и не столько тяжелая работа, сколько искусство. Этого искусства сегодня не хватает. Слышал о том, что весь сезон болельщики ждали армейского дерби в финале Западной конференции. Посмотрел несколько матчей этого дерби — и не остался в восторге. Команды отработали просто и пресно. Ожидал большего. Сокращение КХЛ? Считаю, что выбора у Лиги не было, рано или поздно мы были обречены на сокращение количества клубов в КХЛ. Если хотим поднять уровень нашего клубного хоккея, другого выхода нет! Опять-таки в 2003 году мы говорили о том, что главную лигу страны должны сформировать самодостаточные клубы с развитой инфраструктурой. Однако КХЛ искусственно раздули, в итоге сейчас платим по счетам тех не продуманных решений», — рассказал Фетисов.

Его слова приводит