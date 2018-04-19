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Депутаты Рады подрались после эфира на украинском телевидении
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Депутаты Рады подрались после эфира на украинском телевидении 

РИА Новости 57 минут назад
КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции «Радикальной партии» Дмитрий Линько подрались после эфире на украинском телеканале NewsOne, а затем Линько отправился домой спать.
По данным телеканала, конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции «Радикальной партии».
"Еще во время эфира нардепы довольно напряженно общались друг с другом. Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий Василий Голованов не дал это сделать. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены. Как только они вышли из эфира, произошла драка", — сообщает телеканал на своем сайте.
Также сообщается, что в комментарии телеканалу после эфира Линько отметил, что заявление в полицию писать не будет, но нос у него, скорее всего, сломан. Он сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону. «Ну а пока я домой — спать», — заявил Линько.
Сергея Мельничука исключили из фракции «Радикальной партии» еще 5 февраля 2015 года. Как объяснили радикалы, «Мельничук был исключен за действия, дискредитирующие депутата».
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