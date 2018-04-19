Марина Чернова — трехкратная чемпионка мира!

Омская акробатка, блестяще выступившая в миксте, помогла сборной России в десятый раз подряд (!) выиграть командное первенство.

В бельгийском Антверпене завершился 26-й чемпионат мира по спортивной акробатике, в котором приняли участие около 600 спортсменов из 50-ти стран мира. Спортсмены сборной России выступили на чемпионате просто блестяще, выиграв 4 золотые медали из пяти возможных, добавив сюда командную победу и одну «бронзу» в отдельном виде.

В составе сборной России выступала заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира в миксте, трехкратная победительница I Европейских игр в Баку, победительница Всемирных игр-2017 Марина Чернова (тренер — Татьяна Степкина).

Омичка, на всероссийских соревнованиях также представляющая Московскую область, вместе со своим многолетним партнером Григорием Патарая блестяще выступила в миксте. Уже в квалификации россияне дали понять, что главными фаворитами соревнований являются именно они. Марина и Григорий набрали 60,610 балла (сумма в балансовом и динамическом упражнениях), опередив ближайших преследователей из Белоруссии-2 почти на 3,5 балла.

В финале россияне также набрали лучшую сумму баллов за элементы (30,640), опередив тех же белорусов на 1,310 балла. Замкнули тройку призеров спортсмены Бельгии (29,180).

Стоит заметить, что по итогам чемпионата мира международная федерация гимнастики (куда, к слову, входят не только олимпийские виды спорта — художественная и спортивная гимнастика, но и спортивная аэробика, спортивная акробатика, прыжки на акробатической дорожке и даже паркур) вручает командный приз стране, набравшей наибольшее количество баллов во всех отдельных видах акробатики. На чемпионате мира-2018 золотые награды в командном первенстве достались сборной России, которая выигрывает подобный трофей уже 10-й (!) раз подряд.

После двойной победы Марина Чернова в одной из соцсетей поделилась со своими поклонниками первыми мыслями: «Каждые соревнования, даже для таких, как мы, опытных, как в первый раз. Ты так же переживаешь, тебя так же трясет внутри, ты вновь останавливаешь сердце на мгновение, ты выходишь на ковер и понимаешь головой, что и от тебя зависит, как выступит вся команда, ты несешь большую ответственность за свою Страну. Как и всегда, большое, а лучше сказать — ОГРОМНОЕ СПАСИБО — всем тренерам и хореографам, врачу, массажисту и психологу, БОЛЬШОЕ СПАСИБО всей нашей КОМАНДЕ, мы смогли доказать и показать, что мы ЛУЧШАЯ КОМАНДА В МИРЕ. Спасибо всем Вам, что вы были с нами сердцем и душой, хоть и очень далеко от нас, но мы чувствовали эту поддержку, за Ваши добрые и искренние слова».

Марина Чернова в миксте стала уже трехкратной чемпионкой мира. Примечательно, что в 2014 году она стояла в паре с Ревазом Гургенидзе, а уже в 2016 году выиграла «золото» с Григорием Патарая.