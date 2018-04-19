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Более 20 тысяч подписчиков поддались на уловки «фейка» «Ростов Арены»
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Более 20 тысяч подписчиков поддались на уловки «фейка» «Ростов Арены» 

Ростовские Вести 47 минут назад
в Instagram появился фейковый аккаунт, который обещает подписчикам бесплатную форму ЧМ-2018. Соответствующий пост с подтверждающими скриншотами опубликован в сообществе «Ростов Арена» во «В контакте». Есть ли в Инстаграмм официальная страница Ростов Арена?! С утра появилась страница, что первые 10000 подписчиков получат бесплатно форму. Теперь уже 20000. Это фейк?, — задаётся вопросом автор публикации Арина Панасюк Пользователи соцсети ответили в комментариях, что это классическая схема «развода» для массовой накрутки подписчиков. И если для начала якобы бесплатную форму могли получить первые 10 тысяч подписчиков Instagram-аккаунта, то в процессе это число возросло до 40 тысяч человек. Комментаторы также отметили завидную находчивость и оперативность автора этого фейка.
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