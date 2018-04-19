Виктор Хедман: «Будет абсолютно заслуженно, если Василевский выиграет Везину»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман отметил игру вратаря команды Андрея Василевского в четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Нью-Джерси» (3:1). Счет в серии до четырех побед — 3-1 в пользу «Лайтнинг».

— Он может выиграть приз Везина в этом году, и это будет абсолютно заслуженно. Он играет потрясающе, — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ. — Бьется в каждом эпизоде, всегда стремится к победе, хочет решать исход каждого матча, что он в очередной раз показал сегодня. Мы очень довольны тем, как он играл, особенно, как он разобрался с выходами один на один.

Напомним, пятый матч серии между «Тампой» и «Нью-Джерси» состоится в ночь на 21 апреля.