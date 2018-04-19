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Халилходжич еще не согласился со своим увольнением с поста главного тренера сборной Японии
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Халилходжич еще не согласился со своим увольнением с поста главного тренера сборной Японии 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Боснийский специалист Вахид Халилходжич еще не подписал соглашения о разрыве контракта с Федерацией футбола Японии. Как сообщает L’Equipe, он намерен провести встречу с руководством сборной Японии, чтобы обсудить обстоятельства увольнения.
Отставка специалиста с поста главного тренера японской сборной, который он занимал с марта 2015 года, стала неожиданностью в преддверии ЧМ-2018. Ранее стало известно, что он намерен судиться с японской федерацией, поскольку считает свою отставку необоснованной.
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