Халилходжич еще не согласился со своим увольнением с поста главного тренера сборной Японии

Боснийский специалист Вахид Халилходжич еще не подписал соглашения о разрыве контракта с Федерацией футбола Японии. Как сообщает L’Equipe, он намерен провести встречу с руководством сборной Японии, чтобы обсудить обстоятельства увольнения.

Отставка специалиста с поста главного тренера японской сборной, который он занимал с марта 2015 года, стала неожиданностью в преддверии ЧМ-2018. Ранее стало известно, что он намерен судиться с японской федерацией, поскольку считает свою отставку необоснованной.