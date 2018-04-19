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Рядом со стадионом «Калининград» установят велопарковки
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Рядом со стадионом «Калининград» установят велопарковки 

Вести Калининград 42 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Ко второму тестовому матчу на стадионе «Калининград» на Октябрьском острове установят велопарковки. Такое решение принято с учетом пожеланий калининградцев. Временные конструкции будут установлены вдоль пешеходной зоны Солнечного бульвара и на парковке Р1, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Оптимальный маршрут движения до велопарковок вдоль Солнечного бульвара — через мосты Высокий, Деревянный и Юбилейный; к парковке Р1 — через Второй эстакадный мост (по съездам с путепровода). Для удобства болельщиков планируется установка временной навигации.
«Мы предлагаем гостям оставить свои велосипеды на указанных парковках и до стадиона пройти пешком. Такая схема обусловлена для того, чтобы избежать столкновения велосипедистов и пешеходов. Поскольку чем ближе к входам на спортивную арену, тем больше плотность скопления болельщиков. И как показал первый матч, много зрителей приходит с детьми», — подчеркнул руководитель АНО «Калининград Дирекция 2018» Игорь Шлыков.
Также горожане могут дойти до стадиона пешком или воспользоваться шаттлами от Северного и Южного вокзалов. Подробная информация с расписанием автобусов и маршрутами движения размещена на сайте дирекции по подготовке к чемпионату мира по футболу.
Территория острова Октябрьский и велопарковка на Солнечном бульваре будут находиться под постоянным видеонаблюдением системы «Безопасный город».
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