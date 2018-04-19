Животные зоопарка Екатеринбурга сыграют в футбол в «Ночь музеев»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. / ТАСС /. Футбольный матч с участием животных Екатеринбургского зоопарка пройдет в рамках акции «Ночь музеев», которая состоится 19 мая. Об этом сообщила в четверг журналистам научный сотрудник учреждения Екатерина Уварова.

"Поскольку в этом году «Ночь музеев» посвящена чемпионату мира по футболу, то мы будем играть в футбол. Будет сборная посетителей и сборная животных зоопарка. Для того, чтобы посетители проявили свои навыки, у нас будет команда, которая будет учить футбольным приемам, владению мячом. Для того, чтобы продемонстрировать, насколько прекрасна сборная зоопарка, мы будем давать знаковым животным поиграть настоящими футбольными мячами", — сказала Уварова.

Она пояснила ТАСС, что в футбол сыграют те животные, ради которых посетители чаще всего приходят в зоопарк. «Это будет слон, тигр, белый медведь, кто-то из мелких хищников, может, ягуарунди. Перед турниром мы их „потренируем“, — пояснила Уварова.

По словам первого заместителя начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Елчелябинскаяены Трофимовой, в этом году в акции примут участие более 100 площадок Екатеринбурга, 50 учреждений примут посетителей бесплатно. „Ночь музеев“ в городе посвятят 295-летию со дня основания Екатеринбурга и чемпионату мира по футболу.

Впервые горожанам предложат поучаствовать в двух конкурсах — по числу лет Екатеринбурга посетить 295 памятников культуры и поделиться личной историей, связанной с „Ночью музеев“. „Если вы познакомились на „Ночи музеев“ со своей второй половинкой, встретили новых друзей или завели нужные знакомства для общего творческого проекта, если с вами произошел необычный случай, вас посетило удивительное озарение, вы совершили открытие, то пришлите свой рассказ или фотографию в оргкомитет. Обязательно будут призы“, — отметили организаторы.

Трофимова добавила, что информационный центр „Ночи музеев“ в этом году откроется на день раньше — 18 мая, в Международный день музеев. В прошлом году в акции приняли участие 135 тыс. жителей Екатеринбурга.