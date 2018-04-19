На территории района Крюково с 2017 года активно функционирует клуб «Добрые соседи»

Формат и тематика проведения еженедельных встреч участников клуба носят разнообразный характер.

27 мая 2018 с 17.00 час до 19.00 час в рамках IV Всероссийской акции «Международный день соседей» на территории дворовой площадки у корпуса 1535 города Зеленограда состоится культурно-массовое дворовое мероприятие. Управа района Крюково и ГБУ «М КЛУБ» приглашают желающих принять участие в мероприятии!