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На территории района Крюково с 2017 года активно функционирует клуб «Добрые соседи»
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На территории района Крюково с 2017 года активно функционирует клуб «Добрые соседи» 

Управа района Крюково 39 минут назад
Фото: Управа района Крюково
Формат и тематика проведения еженедельных встреч участников клуба носят разнообразный характер.
27 мая 2018 с 17.00 час до 19.00 час в рамках IV Всероссийской акции «Международный день соседей» на территории дворовой площадки у корпуса 1535 города Зеленограда состоится культурно-массовое дворовое мероприятие. Управа района Крюково и ГБУ «М КЛУБ» приглашают желающих принять участие в мероприятии!
Лицо, ответственное за проведение мероприятия: Пугачева Екатерина Викторовна, директор ГБУ «М КЛУБ» (PugachevaEV1@zelao.mos.ru). Справки о мероприятии можно получить по телефону 8 (499) 729-28-76, обратившись в будние дни с 11.00 час до 20.00 час
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