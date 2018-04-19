Первенство России по спортивному ориентированию соберет около 500 участников в Удмуртии

Федерация спортивного ориентирования Удмуртской Республики при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР приглашают спортсменов на первенство России по спортивному ориентированию (многодневный кросс). Соревнования пройдут в период с 9 по 13 мая в окрестностях Ижевска (центр соревнований расположен в ЛОК «Заря», 31 км от города).

В первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. К участию в спортивных дисциплинах допускаются спортсмены:

— юниоры, юниорки (до 21 года) — 1998-1999 годов рождения; — юноши, девушки (до 19 лет) — 2000-2001 годов рождения; — юноши, девушки (до 17 лет) — 2002-2003 годов рождения; — юноши, девушки (до 15 лет) — 2004-2006 годов рождения.

Программа мероприятий выглядит следующим образом:

09 мая — день заезда, работа комиссии по допуску участников, официальная тренировка; 10 мая — кросс — многодневный, (пролог 1); 11 мая — кросс — многодневный, (пролог 2); 12 мая — кросс — многодневный, финал; 13 мая — отъезд участников соревнований.

Данные соревнования являются отборочными на первенство Европы у юношей и девушек в возрастных категориях до 17 и 19 лет, и на первенство Мира у юниоров и юниорок до 21 года. Параллельно с первенством России пройдут отборочные соревнования на чемпионат Мира среди студентов.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 23.59 04 мая 2018 года на сайте http://orgeo.ru/event/6337.

В комиссию по допуску к соревнованиям предоставляются: паспорт гражданина РФ (для лиц моложе 14 лет свидетельство о рождении и справка с фотографией из образовательной организации), зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), целевая медицинская справка на данные соревнования (если в официальной заявке на данного спортсмена отсутствует допуск врача).

Время и место работы комиссия по допуску: 09 мая 2018г. с 10-00 до 16-00час., здание столовой ЛОК «Заря». Первое совещание представителей команд будет проходить там же в 18.00.