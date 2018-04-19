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Юношей «СКА-Хабаровск» ждут «Зенит» с «Краснодаром»
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Юношей «СКА-Хабаровск» ждут «Зенит» с «Краснодаром» 

Хабаровский край сегодня 29 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
20 апреля в Москве стартует финал первенства России среди лучших футбольных детско-юношеских школ страны 2001 года рождения. Честь Дальнего Востока на этих соревнованиях будут защищать юноши «СКА-Хабаровск», недавние победители международного турнира стран АТР, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На предварительном этапе наша команда сыграет со сверстниками «Краснодара», казанского «Рубина» и питерского «Зенита».
— В ноябре в Кубке РФС, когда мы играли против команд 2000 года рождения, нам тоже попалась тяжелая группа с «Краснодаром» и «Спартаком», — говорит наставник армейцев Георгий Бычков. — Сейчас оказались в квартете еще сложнее. «Зенит», Краснодар», «Рубин» — это сильнейшие академии России. Но ничего страшного, все-таки мы делаем команду, которая должна составлять конкуренцию клубам РФПЛ. Будем стараться, биться, еще упорнее готовиться.
Между тем, юноши хабаровского СКА 2002 года рождения готовятся к аналогичному финалу, который пройдет с 26 апреля по 6 мая в Крымске. Здесь соперники хабаровчан — «Академия» (Тольятти), ЦСКА и «Анжи» из Махачкалы.
— Слабых соперников при любом раскладе быть не могло — все 16 финалистов сильные, — считает тренер команды Анатолий Кравченко. — Так что группа никак не могла быть для нас легкой. Особенно если вспомнить прошлый год, когда нам досталась, казалось, не самая сложная группа с «Динамо» и белгородским «Салютом», а они в итоге встретились в финале.
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