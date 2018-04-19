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Бурков выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Буковского
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Бурков выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Буковского 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 18 апреля, в Омске на 81 году жизни умер конструктор Болеслав Буковский. Соболезнования в связи с его смертью выразил глава региона Александр Бурков.
«Ушёл из жизни яркий, неординарный человек, с именем которого неразрывно связано становление и развитие омской радиоэлектронной промышленности. Всю жизнь он был предан радиозаводу им. А. С. Попова и практически до последних дней жил интересами родного предприятия и его сотрудников. Он сделал много добрых дел для омичей. Уверен, в памяти всех, кому посчастливилось его знать и с ним работать, Болеслав Станиславович навсегда останется истинным профессионалом своего дела, дальновидным управленцем, мудрым и принципиальным руководителем, чутким и внимательным человеком. Такие люди — гордость нашего региона. Его уход из жизни — невосполнимая утрата для омской промышленности», — заявил врио губернатора Александр Бурков.
Напомним, Болеслав Буковский родился 15 апреля 1938 года. С 1960 года он трудился в ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова».
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