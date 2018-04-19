«Рубин» устроит большой праздник возле Центрального стадиона

В субботу, 21 апреля, «Рубин» отпразднует 60-летний юбилей. Казанский клуб устроит праздник на площадке у Центрального стадиона и в чаше арены.

Развлечения начнутся в 13:30. Перед Центральным стадионом появится сцена, ведущий программы устроит интерактив. На площадке расставят шатры с выездным музеем, фотозонами, киберзоной с мягкими пуфами и дартсом. В одном из шатров легенды «Рубина» (приедет даже Макбет Сибайя) будут раздавать автографы. Еще будет зона с развлечениями для детей.

В 16:10 праздник переместится на Центральный стадион. В 16:30 начнется матч против «Ростова».

Развлечения бесплатные, но на стадион можно попасть только по билету. Самый дешевый — 60 рублей.

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