Ещё
«Рубин» устроит большой праздник возле Центрального стадиона
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Рубин» устроит большой праздник возле Центрального стадиона 

Казанский Портал 24 минуты назад
В субботу, 21 апреля, «Рубин» отпразднует 60-летний юбилей. Казанский клуб устроит праздник на площадке у Центрального стадиона и в чаше арены.
Развлечения начнутся в 13:30. Перед Центральным стадионом появится сцена, ведущий программы устроит интерактив. На площадке расставят шатры с выездным музеем, фотозонами, киберзоной с мягкими пуфами и дартсом. В одном из шатров легенды «Рубина» (приедет даже Макбет Сибайя) будут раздавать автографы. Еще будет зона с развлечениями для детей.
В 16:10 праздник переместится на Центральный стадион. В 16:30 начнется матч против «Ростова».
Развлечения бесплатные, но на стадион можно попасть только по билету. Самый дешевый — 60 рублей.
Читайте также:
Летний книжный фестиваль пройдет 10-11 июня в парке «Черное озеро»
Казанский Портал: последние новости
Курсы валют и серия «Ак Барс» – ЦСКА. Что казанцы искали в «Яндексе» 7 мая перекроют движение на Сибгата Хакима и Чистопольской Летом на Казанке введут ограничения из-за ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним79
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США1
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака» в метро1
«Манчестер Сити» заплатит «Уфе» за чемпионский титул
Ветеран ЦСКА обеспокоен игрой Кучаева
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение